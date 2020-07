Sakala küsis asja eestvedajalt Ando Kivibergilt kolmapäeva keskpäeval, kuidas kõiki asjaolusid arvestades tunne on.

«Eh-eh-hee ... Väga hea toomasubalik küsimus,» kostis Kiviberg. «Tunneme end praegu üsna kenasti, ettevalmistustööd on põhjalikult läbi mõeldud ja väga hästi tehtud. Arvan, et praegusi olusid arvestades oleme saanud kätte maksimaalse tulemuse.»

Kivibergi sõnul on korraldajatel küll kahju, et «Pärimusal» pole võimalik anda esinemisvõimalust nii paljudele pärimusmuusikutele, kui sooviks. «Paratamatult pidime kavast välja jätma palju väga häid esinejaid – aga vahest kõik mõistavad seda. Vaatame ikkagi optimistlikult järgmisse aastasse, et tulevad uued võimalused.»