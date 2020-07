Mootorrattaga Euroopa ringsõidule läinud Viljandi ettevõtja Valter Kraavi andis täna öösel teada, et on jõudnud Põhja-Norras Nordkappi.

Rohkem põhja poole enam sõita ei saa ja nii tuleb suund «alla» võtta, sest järgmistena on plaanis Rootsi ja Taani.

«Viimane hommik oli alanud päikesega, aga siis sõitsin mitusada kilomeetrit vihmas. Nordkappi viiv tee on alati elamusterohke,» lausus ta. «Kui kohale jõudsin, olin siin ainuke tsiklivend. Panin telgi püsti ja eks hommikul vaatan, kuhu edasi. Aga ega tsiklimees siin valida saa, tee läheb ainult lõunasse.»

Kraavi sõnul sujub kõik ilmast hoolimata hästi. Rootsini on tal oma rehkenduste järgi minna mitu nädalat. Ta naudib ümbrust ega kihuta ühest kohast teise.

Nagu Sakala on kirjutanud, on Kraavil kavas tiir peale teha kogu Euroopale ning läbida ligikaudu 40 000 kilomeetrit. Tagasi Viljandisse on plaan jõuda novembris või detsembris. Sõidab ta 2017. aastal toodetud automaatkäigukastiga mootorrattal Honda NC750X.