Korraldajad paluvad osalejatel numbrid võimaluse korral aegsasti välja võtta, et vältida enne jooksu starti suuremaid kogunemisi staadioni ümbruses. Viljandi spordihoone on avatud tööpäeviti kella 11–19.

Tavalisest erinevalt on tänavu jooksunumbrit sisaldavale ümbrikule märgitud ka stardiaeg, sest antakse kaks starti, et täita terviseameti reegleid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Esimesena, kell 12, lähevad rajale numbrite 1–1000 kandjad ning teises stardis kell 15 on need, kes kannavat numbrit 1001–2058. Kahe jooksu vahepeal staadion desinfitseeritakse. Pealtvaatajaid tänavu tribüünile ei lubata.