Hea nali vajab õiget aega

Kui huumorile päitsed pähe panna, pole see ju enam huumor, vaid mingi keskpärase meelelahutuse tellimus. Aga kas on ikka nii, et hea huumoriga ei käi mingeid reegleid kaasas?

Võime ju mõelda, et huumor on puhas kaos: puänt peaks ikka ootamatult tulema, muidu pole see puänt. Kõige geniaalsemad naljad ongi need, mis teatavaid piire ületavad. Hea nalja tegemine ise on võimas kogemus ja nii mõnigi koomik, tehku ta seda hobi või tööna, leiab sellises reaktsiooni tekitamises hasarti. Aga et nali ka töötaks, on vaja soodsaid tingimusi. Kontekst, aeg ja koht loevad, teadliku või teadmata kokkuleppena. Kui kokkuleppest kinni ei pea, ei pruugi publik naerda.

TUNDUB, ET KLASSIKALINE solvanguhuumor pole Eestisse veel täielikult jõudnud. Ameeriklased on teinud solvangust kunstivormi. Individualistlikus kultuuris on eneseupitamine ja teiste samaväärne mahatõmbamine normiks. Solvanguhuumor leevendab seda igat elusfääri läbistavat pinget, sest asjaosalised on sellega päri. On olemas söögikohad, kus töötavad nimme ebaviisakad teenindajad, kes kliente värvikalt kritiseerivad. Solvangutele keskenduvaid koomikuid vaatama tulnud inimesed teavad, et ka nemad võivad «ohvriks» langeda ja isegi ootavad seda. Professionaalne solvaja on samas veendunud, et ohver ikka naerab ja otsib üldjuhul loovamat lahendust kui näiteks «Kas ema ei õpetanud sulle kombeid, enne kui ta vangi pandi?» lihtsalt matsiks kutsumise asemel.

Comedy Estonia on seda sorti huumorit Eestile tutvustanud roast-ürituste kaudu. Nendel enamjaolt koomikute ja sõprade vahel toimuvatel üritustel keskendutakse ühe inimese nii-öelda grillimisele piiripealsete naljade abil. Grillitu on tegelikult pandud aukohale, sünnipäevalapse või saavutajana. Samaväärselt grillitakse ka teisi grillijaid ja on kombeks aukülalist ka paari hea sõnaga mainida. Alati saab viimase sõna see, kelle auks roast on korraldatud, ja tal on tavaliselt lubatud eelnevalt vetostada mõni üksik teema, mille kohta ta kuulda ei taha.

Miks see toimib, on kokkulepe: siin ja praegu tohib ületada piire, millest tavaelus üle ei astuks. Igaühel on tegelikult ka õigus nende naljade peale solvuda, samas ei peeta kõige labasemaid ja otsesemaid solvanguid üldjuhul õnnestunuks.

Ameerikalikus püstijalakomöödias tuleb aeg-ajalt ette ütlust «Read the room!» («Taju publiku reaktsiooni!»). Sageli hüütakse seda pärast mõnda piiripealset nalja, kui publik vastab ainult šokis vaikusega ja koomik sellest olenemata jätkab. Vahetus suhtluses publikuga oleks koomikul sel juhul kummaline öelda, et teda tsenseeritakse. Kogenud koomik teab, et mõnel päeval lihtsalt ei tule välja, ei kõla puänt nii hästi, ei teki publikuga soovitud kontakti. Materjal polnud õige oma ajas ja kohas.