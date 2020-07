Kuumalainete sagenemine on üks peamisi tulevikukliima riske nii Eestis kui mujal maailmas ning sellega tegelemine on kliimamuutustega kohanemise arengukava üks osa. Keskkonnaagentuuri teatel annab analüüs paremaid võimalusi linnaplaneerimisega tegeleda ning on kasulik materjal haigete, eakate ja laste terviseriskide ennetamisel.

Uuringu käigus on võrreldud ajavahemikus 2014–2019 iga aasta kohta nimetatud linnadele lähimates ilmajaamades esinenud kuumalainete ajal mõõdetud õhutemperatuure ning satelliidi andmeseeriaid. Vaatamata sellele, et satelliidi andmete laekumise intervall on 16 päeva ning satelliitpiltide nähtavus sõltub pilvisusest, on Landsat-8 andmetel hea eraldusvõime (30–100 meetrit). Andmetes on hinnatud infrapunase spektri kanali igas pikslis maapinna temperatuuri, mis on korrigeeritud teiste lainepikkuste sensorite infoga ning seejärel hinnatud võimalike soojussaarte teket.