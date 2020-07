Laupäeval ja pühapäeval on võimalik aimu saada elust maal.

Ehkki avatud talude põhipäev on pühapäev, on juba laupäeval võimalik neist paljusid uudistada.

Nagu teatas maaeluministeerium, on avatud talude päevale registreerunud 281 talu ja maaettevõtet, kellest 210 on avatud ka laupäeval. Ülevaate taludest ja nende päevakavast leiab ürituse ametlikult veebilehelt www.avatudtalud.ee .

Endale meelepärase teekonna koostamisel saab tänavugi kasutada mobiilirakendust Navicup, kus on samuti olemas avatud talude kaart. Äpi abil saab planeerida sobivaimad talude külastamise ajad ja teekonnad ning lasta ennast õigetesse kohtadesse kohale juhatada.

Avatud talude päeva pidulik avamine on laupäeva keskpäeval Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas, kus võõrustaja on Kartul Simunast. Üritus on kõigile tasuta.