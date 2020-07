Mõned aastad tagasi ilmus kinnisvaraportaalidesse müügikuulutus, milles omanik küsis Viljandis asuva eramu eest miljon eurot. See oli absoluutne hinnarekord, nii et Sakala tegi müügikuulutuse põhjal uudise ning küsis maakleritelt, kas sellise hinnaga võiks müük õnnestuda. Ükski maakler ei tahtnud otsesõnu müügiedu ennustama hakata, aga kõik nad andsid mõista, et see ei ole hind, millega maja müüakse. Mõne aja pärast võis sama maja müügil näha poole ja varsti veerand miljoni eest. Kas maja leidis ostja, pole teada.