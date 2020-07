Teadlane, kes leidis inimese, kes on näinud vingerjat. FOTO: Erakogu

Rühm Eesti teadlasi avastas Viljandist Männimäelt 96-aastase mehe Raimund Vehmi – maailmas ainsa inimese, kes on Viljandi järves vingerjanimelist kala näinud.

«Jah, me teadsime, et selline inimene on olemas, kuid tema tuvastamisega läks sittakanti aega,» rääkis ­uurimisrühma juht ­Mauno Virkus.