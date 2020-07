Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles, et proovide tegemise maht on Eestis suurem, kui maailma terviseorganisatsioon WHO soovitab, kuid siiski on Eestis viimasel ajal varasemast vähem proove tehtud. Nakatunute hulk on Härma kinnitusel suhteliselt väike ning enamik, kes proove tegema jõuavad, ei ole nakatunud.