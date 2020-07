Maasikas – Eesti riigi püsimajäämise sümbol

Vaidlus käib ka globaliseerumise üle. See on ehk vastuolulisemgi teema. Muidugi tahame osa saada kõigist maailma rikkustest. Laulusalmgi ütleb, et «ei hõbedat, kulda ei leidu me maal». Aga me tahame ennast nendega ehtida. Tahame moodsaid masinaid ja Itaalia disaini. Tahame käia soojades maades puhkamas ja kultuurimetropolides kultuuriväärtusi nautimas.

Tahame ka oma kaupa müüa, sest kuidas muidu saaksime kõike seda mujal olevat väärtuslikku osta. Kaubavahetuse üks põhimõtteid on vastastikusus ning enne viimaseid kaubandussõdu liikus maailm Maailma Kaubandusorganisatsiooni juhtimisel avatud ja mitmepoolselt kasuliku kaubanduse poole. Siin tasakaalu hoida pole ilmselt kuigi lihtne ja see põhjustabki kära selles leeris, kuhu poole kaubandusbilanss kipakil on.

Vaevalt seda üldist kaubanduse üleilmastumise tendentsi tagasi pöörata saab. Küll aga saab seda mõistlikumaks muuta ja see ongi nõndanimetatud rohepöörde ambitsioon. Eelkõige puudutab see riikide sekkumist teiste riikide keskkonda. Siin ei ole Euroopa Liit sugugi süüta. Õilsal eesmärgil biokütuse propageerimine ja toetusrahaga soodustamine on mõjutanud Kagu-Aasia riike suures koguses palmiõli tootma ja selle nimel oma liigirikkaid vihmametsi maha raiuma. Sama barbaarselt on oma metsade kallal toimetanud mõned Lõuna-Ameerika riigid, samuti selleks, et bioetanooli toota või sojauba kasvatada – selleks, et seda Euroopa Liitu loomasöödaks müüa ja sellega liha hinda Euroopas madalamana hoida.

Maasikad on esile toonud orjatöö mõiste. Vaevalt, et see kuskil päris täpselt defineeritud on, küllap on tegemist pigem emotsionaalse värvinguga võrdpildiga. Samas räägivad nii Euroopa Liidu uus rohelepe kui ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni toetatav agro­ökoloogia kontseptsioon vajadusest viia tasakaalu tootmise majanduslikud, keskkondlikud ja sotsiaalsed aspektid. Kui keskkonnamõjude hindamine on nii kohalikul kui globaalsel tasandil saanud üha rohkem tähelepanu, siis töö sotsiaalsed aspektid on endiselt hämaras.

Pole ju saladus, et enamik troopilistest puuviljadest on toodetud maades, kus töölistele makstav tasu ei taga inimväärset äraelamist. Igal juhul on need, kes neid vilju toodavad, kindlasti suurusjärgu võrra madalamalt tasustatud kui need, kes neid oma toidulauale saavad lubada.

Eelkõige kohvi ja kakao puhul on olnud aktsioone nagu fair trade, millega lõpptarbijat üritatakse meelitada ostma pisut kallimat toodet, sest sellel on märgis, et tootjale on makstud väärilist hinda, aga praegu on see pigem erand kui reegel.

IGAL JUHUL vääriks Euroopa Liidu rohelepe palju rohkem tähelepanu kui maasikakoristus. See puudutab lisaks põllumajandusele peaaegu kõiki teisi eluvaldkondi: energiat, transporti, elamumajandust ... Tööriistadena nähakse eelkõige innovatsiooni, haridust ja tarka valitsemist.

Hoopis rohelepe puudutab lähiaastatel ja -aastakümnetel iga Eesti inimest ning mitte ainult Eesti inimest, vaid inimesi terves Euroopa Liidus ja globaalseltki. Sest selle leppe ambitsioon on olla majakas kogu maailmale.