"Tunne on väga hea," sõnas võitja eile eestlasele omasel rahulikul moel, kui Sakala toimetuse esindajad olid talle auhinda koju kätte tooma tulnud.

Eelmise aasta lõpus enne jõule loositi Sakala tellijate vahel välja 43 raamatut sarjast «EV100». Ka toona soosis loosiõnn just Meeli Loitet.

Ta rääkis, et ega tal plaani auhinda võita olnud, osales lihtsalt niisama oma lõbuks. Aga kui ei osale ja võimalust ei anna, ega siis midagi ka juhtu.

Loite ütles, et nõnda on tal komme iga nädal ka lotot mängida, ostab korraga paar piletit. Senine suurim võit on olnud tuhat eurot, mille tõi talle 2017. aastal Bingo loto lisaloos.