Mesilane tikripõõsast uudistamas. FOTO: Margus Ansu / Postimees

Eelmisel aastal püstitatud eesmärki, et taimekaitse tõttu ei hukkuks ükski mesilaspere, tahetakse täita ka tänavu, teatas Eesti põllumajandus-kaubanduskoda.

Taimekaitse tõttu eelmisel aastal mesilasi ei hukkunud ja seda pole ette tulnud ka tänavu. Käesoleval aastal on peamine osa taimekaitsetöödest tehtud, seega on kõige suurema riskiga aeg ületatud, seisab põllumajandus-kaubanduskoja pressiteates.

Põllumajandus-kaubanduskoja teraviljatoimkonna esindaja Olav Kreeni sõnul on edu võti koostöö ning selle aluseks põllumeeste ja mesinike omavaheline suhtlemine.

"Senised kogemused on näidanud, et seal, kus suhtlemine on heaks tavaks saanud, ei ole ka probleeme tekkinud," lausus ta. "Tunnustatakse teineteise vajadusi ning usaldatakse vastastikust tegevust. Ja ka keerulistele olukordadele on suheldes võimalik lahendust leida."

Ka mesinikud rõhutavad osaliste koostöö olulisust ning hindavad saavutatud tulemust. Nagu märkis Eesti mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk, on tähtis, et piirkonnas tegutsevad taimekasvatajad ja mesinikud omavahel suhtleksid. "Ainult nii on võimalik arvestada üksteise tegutsemisest tulenevaid vajadusi ja leida parimaid lahendusi mõlema valdkonna edendamiseks," lisas ta.

Tänavu on põllumajandusametile laekunud kolm kaebust, mis on seotud mesilaste suurenenud suremusega. Mullu oli selliseid teateid viis, kuid põhjus ei peitunud taimekaitsevahendites.

Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Eva Lind ütles, et kõikidel juhtudel tehti analüüsid ning taimekaitsevahendite kasutajate põhjalikum seire.

"Kahest tänavusest mesilaste proovist ei tuvastatud taimekaitsevahendite jääke ning ühel juhul leiti jälgi fungitsiididest, kuid need jäid alla määramispiiri. Seega ei ole mesilaste hukkumise põhjusena alust kahtlustada taimekaitsevahendite kasutamist," rääkis Lind.

Veterinaar- ja toiduameti hinnangu alusel on ühe juhtumi puhul mesilaste suremise põhjuseks külmast ilmast tingitud toidupuudus. Teise kahe juhtumi kohta on täpsemad põhjused veel väljaselgitamisel.

Olav Kreen tunnustas põllumehi, kes on taimekaitsetöödel olnud tähelepanelikud ja kohusetundlikud suure hulga nõuete täitmisel.

"Kehtestatud reeglid on inimeste tervise ja kogu meid ümbritseva keskkonna hea seisundi tagamiseks," lisas Kreen. "Kindlasti on oluline, et ka edaspidi järgitaks taimekaitsetöödel ohutusnõudeid, näiteks õitsvate taimede pritsimise keeldu. Mesinduse ja taimekasvatuse omavaheline sümbioos on see, mis mõlemale poolele kasu toodab. Loodus on pannud õitsvad taimed ja tolmeldajad üksteisest sõltuma. Ka taimekasvatajad ja mesinikud saavad parimaid tulemusi loota ainult sümbioosisarnase koostöö taseme korral."