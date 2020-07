Õhtuses Viljandis joostakse olümpiamedalisti mälestuseks

Jüri Lossmanni mälestusjooksu on peetud 1990. aastate algusest, kuid selle rada on aastatega muutunud. Kui esimesed 25 aastat joosti mööda maanteed ning kavas oli mitu eri pikkusega distantsi, mis kõik olid tuletatud maratoni pikkusest, siis viimasel viiel aastal on joostud Viljandi vanalinnas, parkides ja rannas 6,5 kilomeetri pikkusel rajal.

Jooksu korraldaja Einar Kaigase sõnul on see tänavu varasematega võrreldes teistsugune, sest südalinnas on käsil suured teetööd ja sinna jooksjaid ei lubata. Nii starditakse küll tavapäraselt vana veetorni eest, kuid edasi läheb jooks mööda Pikka tänavat Ranna puiesteele.

Sealt joostakse Lennukitehase juurest Reinu teele, tehakse ära varasematest aastatest tuttav käik Huntaugu mäele ning pärast Ranna puiesteed mööda staadioni juurde jõudmist keerutatakse veel järveäärsetel tänavatel, enne kui Trepimäest üles rühitakse.

"Tõime selle aasta jooksu kolmapäeva õhtusse, et eeskätt Viljandi enda jooksjatel oleks võimalik nädalavahetusel osaleda suurematel rahvajooksudel," selgitas Kaigas. Tavapäraselt on Lossmanni jooks olnud juuni keskel. Kindlaks on aga jäetud õhtusele stardiajale. "Oleme seda omakeskis nimetanud õhtuseks randevuuks läbi Viljandi," põhjendas korraldaja.

Enne põhijooksu, algusega kell 18, on kavas lastejooksud. Autasustamine on umbkaudu kell 20.15.

Spordilegend Jüri Lossmanni auks on Viljandis joostud 1991. aastast. Ettevõtmise korraldaja, spordiklubi Jooksupartner eestvedaja Einar Kaigase jutu järgi hoitakse selle jooksuga mälestust äärmiselt visast ja sihikindlast jooksutalendist, kelle elutee sai alguse Viljandimaalt Kõo vallast.