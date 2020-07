Need noored hiidmunad kasvavad Venevere külas. FOTO: Erakogu

Põhja-Sakala valla Venevere küla elanik Maret Lina on aastaid nautinud võimalust minna seenele oma maja taha, kus kasvavad hiidmunad.

Hiidmuna kaalu saab arvestada kilodes, aga mida kauem seen paisub, seda enam kasvab ka võimalus, et enne inimest hakkavad munaga maiustama ussid. Pealegi jõuab kätte hetk, kui muidu ilusa tugeva valge seenelihaga muna on võtnud kollakaspruuni tooni ning hamba alla enam ei kõlba.

«Mina eelistangi nooremaid, sest kui lasta üle kasvada, on «parim enne» möödas. Olen iga päev ühe hiidmuna söögiks teinud,» rääkis ta. «Tavaliselt pole minu maja juures hiidmunad ussitama jõudnud hakata, aga tänavu on ilmaolude tõttu neid kimbutanud teine häda. Nimelt pole osa mune jõudnud suureks kasvadagi, vaid on hakanud juba kanamuna suuruses pehmeks minema. Harilikult on nõnda juhtunud viimaste hiidmunadega sügisel, kui ööd jahedaks lähevad.»

Lina märkis, et sügisel külma ilma saabudes on tal õnnestunud aidata hiidmunadel mõneti kauem vastu pidada, kattes need ööseks kinni. Seega tasub seentele vahel tekk peale tõmmata, et nad ei külmetaks.

Et sel suvel on mõni hiidmuna juba pisikesest peale pehmeks läinud, on perenaine söögiks ära korjanud ka väiksemaid seeni.

«Söön hooaja jooksul hiidmunadest isu täis ja jagan sõpradele. Neid inimpeasuurusi nunnusid on vahel korraga seitse-kaheksa tükki,» lausus ta. «Põhiliselt paneerin muna ja jahuga. Väikesi murumunasid olen marineerinud ja kui teistele talvel pakun, ei saa nad algul arugi, mis need valged asjad marinaadis on. Igal juhul maitsevad väga hästi.»

Nagu Lina rääkis, kasvavad hiidmunad tema maja taga kümne meetri kaugusel seinast. Seal on aastakümneid tehtud küttepuid ning ladestunud saepuru, puukoort ja muud säärast.

«Võimalik, et metsajäägid külvasid sinna sobiliku seeneniidistiku,» lisas ta. «Tavaliselt hakkavad hiidmunad minu maja taga kasvama suve keskel, tänavu olid nad seal juba enne jaanipäeva.»