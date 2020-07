Tulevik võttis valitsevalt meistrilt eriti magusa võidu

Nagu Kask märkis, võitles kõvasti kogu tiim. «Kõik võtsid ennast nii kokku, kui üldse said võtta.»

Just selle poolest oligi Tulevik Kase sõnul seekord Florast parem. «Ja neil oli mõne päeva tagune karikafinaal ka all, see võis neil jalgades olla,» lisas ta.