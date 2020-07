Kõpu metsades möirgavad mootorid

Tänavune suvesõit on järjekorras 19. ja ühtlasi on see 4×4 offroad karikasarja kolmas osavõistlus.

Võistluste käik on kindlalt reglementeeritud ja lähtutakse kõrgetest turvanõuetest koos liiklusjärelevalvega. Kõik võistluspiirkonnad on maaomanikega kooskõlastatud, ning looduses liikumisel jälgitakse, et ei kahjustataks kasvavaid puid. Maasturisportlaste üks põhireegleid on heaperemehelik suhtumine loodusesse ning sportlik viisakus.