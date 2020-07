Viie viljandlase malenurk

Viljandi keskväljaku kujundamise arhitektuurikonkursi võidutöö on «Tasa sõuab». Selle üks koostaja on Viljandist pärit arhitekt Ülle Maiste. Temale maletamispaiga idee meeldis, kuid edasisel projekteerimisel jäi see välja. Ülle Maiste on tegev ka Jõgeva linna keskväljaku projekteerimisel ja sinna tuleb küll mitu malelauda.

Kõige lihtsamini lahenes maletamiskohtade planeerimine Raplas. Tollane volikogu esimees, Eesti üks parimaid lauamängude mitmevõistlejaid, maletaja Tarmo Lukk ning valla arhitekt andsid ülesande projekteerijatele. Raplas on kaks betoonist malelauda, kus on võimalik mängida. Algul kahtlesid kohalikud, kas keegi hakkab sellises kohas nuppe tõstma.

Uutele mõtetele vastuvõtlik Tõrva linnapea lisas malelauad Tõrva keskväljaku uuendamise tingimustesse. Üllatusena nägin, et juba 2017. aastal olid igati sobiva kujunduse ja paigutusega kolm betoonist lauda massiivsete puupinkidega leidnud oma koha. Tõsi, seni pole neile kantud maleruudustikku, aga küll tuleb seegi aeg, kui laudadel mängib korraga kuus paari.

VILJANDI MÕISAPARGI seda osa, mis piirneb Vabaduse platsi parkla, Viljandi mõisa ja lauluväljakuga, ootab ees uuendamine. Sinna mõisaparki annaks luua viie malelauaga malenurga, kus korraga mahub mängima kümme paari. Miks just viis? Üheskoos avalikus ruumis jäädvustamist väärivad Viljandi ja Eesti maleelu kujundanud viis viljandlast Ilmar Raud, Lev Braschinsky, Jüri Sammul, Mari Kinsigo ja Heldur Valgmäe. Kui kõigil neil on mõisapargis nimeline malelaud, mis leiab aktiivset kasutamist, siis see on parim – maletajat meenutatakse ikka maletades. Malenurga avamisel sobiks korraldada ümberkaudsete majade inimeste matškohtumine: spordikeskus, riigimaja, põllumajandusameti maja, gümnaasium ja spaahotell. See lähendaks inimesi.