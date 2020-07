Viljandis otsitakse taas kauneid aedu, kinnistuid ja tootmishooneid

Hindamine käib pereelamute ja ridaelamubokside, korterelamute, ühiskondlike ning äri- ja tootmishoonete kategoorias. Hindamiskriteeriumid on haljastus, sealhulgas suve- ja püsililled, ilupõõsad ja muu haljastus ning haljastuslahendus, üldine heakord, sealhulgas hoonete, teede ja platside heakord, väikevormide, näiteks aiamööbli ja skulptuuride olemasolu ja kujundus ning muude kujunduselementide olemasolu ja seisukord.

Linnapea Madis Timpson ütles, et viljandlased on oma kodude ja kinnistute korrashoidmises silmapaistvalt tublid ja seetõttu peab ka linnavalitsus oluliseks seda panust tunnustada. «Väga suure osa linna üldisest välimusest loovad just eraisikud oma kodude ja äride korrashoiuga. Viljandi paistab siin tõeliselt hästi silma, sest meie inimesed pööravad oma kinnistute väljanägemisele palju tähelepanu. Väike konkursimoment aitab inimeste panust veelgi rohkem esile tõsta,» ütles linnapea.