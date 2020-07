Me räägime õllest ja kaljast ning sellega koos käivast Karksi tootemargist. See, et Karksi külas pole õlut pruulitud nüüdseks vähemalt seitse aastat, pole nime nõrgemaks muutnud. Vaat et lausa vastupidi, sest tänavu müügile tulnud kali ja õlu on lausa pühendatud Karksi mõisa õllekoja 225-aastaseks saamisele. Seda, et mingit õllekoda enam pole ja kunagises Karksi õlletehases on juba paar aastat toimetanud hoopis osaühing Puidukoda, teavad väga vähesed.