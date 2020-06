Paar nädalat tagasi ütles Park Hotelli tegevjuht Kristjan Saar Sakalale, et kuigi kriis pole Viljandis lõppenud, on näha taastumise märke. Ta rääkis, et hotellil on nii mõnigi nädalavahetus välja müüdud ning suvel loodetakse saada 50-protsendiline täitumus. Samas suunas liiguvad teisedki Viljandi suuremad majutuskohad, kuid kärpeohust veel keegi pääsenud ei ole.