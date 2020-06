Eksponeeritavad tööd pole raamatuillustratsioonid, vaid loodud just selle näituse jaoks sel kindlal teemal.

Lewis Carrolli «Alice Imedemaal» on mõne lemmikraamat, kuid paljudele olnud kummaline teos, mis on lapseeas küll kätte võetud kui maailmakuulus lasteraamat, kuid mis pole rõõmu, arusaamist ja vaimustust pakkunud. Niisugusele järeldusele tuli mõni aasta tagasi ka lastekirjanduse uurija Annika Aas ja 2018. aasta 21. novembril avaldas ta Eesti Ekspressis selleteemalise artikli ««Alice’i Imedemaal» populaarsus laste­raamatuna Eestis on müüt».