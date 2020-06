Jaht vibuga. Pilt on illustratiivne.

Looma- ja looduskaitseühendused algatasid petitsiooni, et seista vastu soovile legaliseerida Eestis suurulukite vibujaht.

Petitsiooni algatajad leiavad, et igasugune jahiviiside laiendamine ja legaliseerimine vajab avalikku diskussiooni, millesse on kaasatud kõik huvirühmad ning Eesti avalikkus laiemalt, edastas petitsiooni algataja, mittetulundusühing Loomus.

«Vibujaht metskitsedele on julm meelelahutus, kus loomadele tekitatakse ebavajalikku valu ja kannatusi,» ütles Loomuse vabatahtlik Anny Drobet. «Vibujahil suureneb nn jahipraak, kus loomi vigastatakse, kuid ei tapeta. Samuti hoogustab vibujahi edasine legaliseerimine jahti sportlikust huvist.»

2013. aastast on Eestis lubatud väikeulukite vibuga küttimine. Petitsiooni algatajad on vibujahi edasise legaliseerimise vastu. Samuti nõuavad allakirjutanud igasuguste jahiviiside laiendamise puhul avalikku diskussiooni, millesse on kaasatud kõik huvirühmad, eelkõige looma- ja looduskaitsjad ning Eesti avalikkus laiemalt.