Viljandi võistkonna treener Tauno Lipp rääkis, et viimane hooaeg jäi Taavi Sadamal isiklikel põhjustel vahele. Siinse võistkonnaga liitub ta sellepärast, et on rajanud Viljandimaale kodu ja perre on sündimas teine laps. «Tegemist on väga heal tasemel nurgaründajaga, kes on tõeline punktimasin.»