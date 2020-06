Liivahiirte balletist retsidivistide piiramisrõngani. Soldat Marguse lugu

Sakala kultuuritoimetaja Margus Haav on oma karjääri jooksul saanud arvustada kümneid, kui mitte sadu raamatuid. Nüüd on ta end ise lugejate ja kriitikute ees alasti võtnud ning ootab tagasisidet. Tema teise raamatu «Alumiiniumist kurgid» kaante vahele on koondatud mälestused teenistusest Nõukogude sõjaväes. Värsket lugemist esitletab ta 2. juulil kell 16.30 Viljandi linnaraamatukogus. Temaatilist muusikat esitavad Margus Põldsepp ja Sulev Salm.