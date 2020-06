Mulgimaa peremänguga tuldi tutvuma nii pealinnast kui mere tagant

Laupäeval oli võimalik uudistada sai Mõnnaste külas, Tarvastu käsitöökojas, Pika talus, Kitsi-Tamme talus, Mustla rahvamajas ja Suislepa tuulikus. “Igas mängupunktis lehvis ka mulgi lipp, tähtsustame rohkem mulgi identiteeti,” lausus sündmuse korraldaja, Viljandimaa arenduskeskuse kodanikeühenduste konsultant Jaanika Toome.

Jaanika Toome ütles, et erinevates kohtades sai proovida nii vanu tegevusi kui ka neid, millega mulgid igapäevaselt kokku puutuvad.

Mõnnaste külas sai proovida vikatiga heina niitmist ja kaarutamist. “Näiteks mina sain nüüd teada, et seda tehakse reha teise otsaga,” lisas Toome. Samuti sai seal proovida viha tegemist nii vana kui uut moodi. “Uut moodi viha tegemine tähendab seda, et vihale pannakse juurde nii piparmündi- kui mustsõstralehti. Paljud linnainimesed ütlesid, et nad pole kunagi vihta teinud.”

Tarvastu käsitöökojas sai kududa kaaruspaela ja proovida kangastelgedel kudumist. Suislepa tuuliku juures sai süüa mulgi putru. Pika talus sai nii paitada lambaid kui näha, kuidas lambaliha valmistatakse. Kitsi-Tamme talu lähedal on naiskodukaitse liikumise rajaja Mari Raamatu sünnikoht. Seal sai proovida kompadel kõndimist ja avatud oli ajaloonurk, kus sai tutvuda tähtsate Tarvastust pärit inimestega. “Naiskodukaitsjad ütlesid, et inimesed pole seda kohta varem üles leidnud ja nüüd toodigi see kaardile. Seal lauldi ka “Kodukotust” ja kõigile lauljatele anti ka sõnad,” lausus Toome.

Jaanika Toome ütles, et Mulgimaa peremängu esimesele päevale oli tulnud palju uudistajaid. “Näiteks Suislepa tuulikust öeldi, et neil pole kunagi nii palju rahvast olnud. Pika talust käis läbi 150 inimest.”

Samas võis täheldada, et väga palju kohalikke Mulgimaa peremängust osa ei võtnud. Külalisi oli Tallinnast, Haapsalust, Mõisakülast ja isegi Soomest. “Mõned ütlesid, et käisid eelmine aasta ja ning uurisid juba siis, kas sel aastal seda uuesti tehakse ning võtsid nüüd tuttavad kaasa.”

Mulgimaa peremängu korraldatakse kuuendat aastat. Jaanika Toome ütles, et sündmuse eesmärgiks on mulgi kultuuri tutvustamine ja kogukondade tugevdamine. “Näiteks Mõnnaste puhul oli põnev näha, kuidas küla tuli kokku ja sai tuttavaks. Jõudsime sinna õhtul pärast kuut ja melu jätkus. Küla hakkab jälle elama, see on nagu väike laulupidu,” rääkis ta.

Jaanika Toome märkis, et nii tema kui väga paljud teised sõitsid punktid läbi jalgrattaga.

See aasta on igal kihelkonnal eraldi mängupäev. Toome nentis, et nii jõuab rohkem inimesi mängupunktidesse ja vahemaad pole nii pikad. “See annab kihelkonnale ka ühtsustunde: “Meie kihelkond teeb!””