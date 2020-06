Mulgi valla suvebingo viib avastama põnevaid kohti

Kultuurikeskuse kultuurispetsialist Kaire Kannistu ütles, et kuna teistmoodi suve tõttu pole keskusel võimalik suuri üritusi korraldada, otsustasid nad välja mõelda midagi sellist, mille puhul palju inimesi kokku ei saa.

Bingos on avastamiseks Mulgi valla 75 paika, mille seas on kirikuid, järvi, rahvamajasid ja muuseume. Kannistu märkis, et kohti pakkusid välja nelja piirkonna kultuuritöötajad. "Valisime ka selliseid, mis poleks paljudele tuntud. Näiteks Abja piirkond pakkus välja Räägu külas põllul oleva korstna. Samas on seal kõigile populaarseid kohti nagu Õisu matkarada ja Teringi raba."

Kannistu selgitas, et mängida soovija saab kohaliku kultuuritöötaja käest või ettevõtmise Facebooki lehelt bingokaardi, millel on 24 numbrit. Ühe koha võib lisada omal valikul. Kõigis käidud kohtades tuleb teha pilti nii, et ka otsija ise pildile jääb. Pildid saab üles panna keskkonda, mille link on välja toodud ürituse Facebooki lehel. "Seal küsime ka tagasisidet, kuidas mäng meeldis. Võib-olla leiab keegi ka midagi ebameeldivat: kas on prügi maas või hein trimmerdamata ..."

Kannistu sõnul on mängu eesmärk tutvustada ka kaugemalt tulnutele Mulgi valda, kuid tähtis on, et kõik käiks ohutult. Mõned punktid asuvad eravalduses, kuid omanikelt on nende juurde minekuks luba küsitud.

Osalejatele jagatakse ka meeneid. "Et oleme kultuuritöötajad, on see meil lihtne: meil on kogu aeg igasugust ninni-nänni," lausus Kannistu.