Tääksis tulistati kass surnuks

Facebooki grupis "Sind on märgatud, Viljandis" on tehtud reede õhtul postitus, milles on välja toodud, et tundmatu kass oli käinud mitu nädalat õhtuti pererahva juures. Kassi toideti ning natuke seltsis ta ka lastega.

Paariks päevaks oli kass kadunud, kuid välja ilmudes oli ta raskelt vigastatud. Looma võttis enda hoole alla Viljandi loomade varjupaik ning kass toimetati kliinikusse. Reedel aga selgus, et kass kahjuks ellu ei jäänud. Postituses on öeldud, et looma oli tulistatud kolm korda nii, et tema alalõug ja keel olid purunenud. Juhtumist on teavitatud ka politseid, kelle sõnul õhupüssihaavel luid purustada ei suuda.