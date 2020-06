Oliver Loode: Abja-Paluoja loob Mulgimaale võimalusi

Rääkides Abja-Paluojast, pean ma silmas kogu Mulgimaad kui üht Eesti tugevaima kultuurilise identiteedi ja kuvandiga piirkonda. Kultuuripealinn on ülemulgiline projekt, kuid et mulkide kandidatuur vajas konkreetset asulat, valiti selleks Abja-Paluoja kui Mulgimaa ajalooline pealinn. Soome-ugri kultuuripealinn 2021 peaks olema kogu Mulgimaa, miks mitte ka kõigi maailma mulkide ja nende sõprade ettevõtmine. Just see on põhjus, miks mõtlen eelseisvast aastast nõnda lootusrikkalt.

Eelkõige annab sellele alust mulkide kultuurilis-ajalooline aines, mis on ka tänapäeval hästi esindatud. Kuigi mulke ei peeta eraldi rahvaks, on nad läbi aegade esindanud väärtusi, mis on elulise tähtsusega paljudele meie hõimurahvastele ja milles nad võiksid praegugi head eeskuju näidata. Üks selline väärtus on ettevõtlikkus. Siin on mulkidel hõimurahvastele pakkuda veenev narratiiv: ei tulnud mulkide legendaarne jõukus ju tühja koha pealt, selle taga oli ka ettevõtlik vaim. Mulkide ettevõtlikkus pole aga kuhugi kadunud ja eriti võiks meie hõimurahvaid Venemaal kõnetada see osa Mulgimaa ettevõtlusest, mis on seotud piirkondliku kultuuripärandi väärindamisega.

MIDA AGA VÕIKSID sellest võita mulgid ise?

Vaevalt et kohe ahvatlevaid turge oma toodangule Komi- või Udmurdimaal, selleks pole praegu majanduslikke ja poliitilisi eeldusi. Küll aga aitaks oma kogemuse esitlemine kultuuripealinna väisavatele hõimurahvaste esindajatele suurendada mulgi ettevõtjate võimekust koolitaja ja mentorina ning annaks võimaluse vaadelda oma ettevõtet kõrvalseisja, praegusel juhul siis hõimurahva pilgu läbi.

Üks ettevõtmine, mis võiks mulgi ettevõtjaid ka äriliselt kõnetada, on 2021. aaasta juunis Tartus asetleidev kaheksas soome-ugri rahvaste maailmakongress, tänu millele saavad ka hõimurahvad üldisemalt Eesti meedias ja avalikus ruumis rohkem tähelepanu. Nii näiteks võib maailmakongressi tuules olla põhjendatud soome-ugriteemaline tootearendus, mida mõni suurettevõte on juba ka teinud ning mille esmane nõudlus võiks tulla Eestist endast.

Teemasid, millel mulgid saavad hõimurahvaid innustada, on teisigi. Üks selliseid on kindlasti mulgi kultuuri instituudi tegevus mulgi keele ja kultuuri hoidmisel. See võiks nii mõnelegi meie hõimurahva esindajale Venemaalt muljet avaldada ja praktilisi ideid anda. Samuti loodan, et hõimurahvaste esindajate jõudmine Mulgimaale järgmisel aastal elavdab mulkide endi kultuuri-, seltsi- ja hariduselu. Üks võimalus on soome-ugri rahvaste tutvustamine Mulgimaa kooliõpilastele. Selleks ei olegi vaja kutsuda külalisi kaugelt. Ka meil Eestis toimetavad mitme hõimurahva kultuuriseltsid, näiteks udmurtide, maride ja ersade selts, kes oleksid kindlasti valmis oma kultuuri Mulgimaal esitlema.