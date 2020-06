Juhtkiri. Logisev ratas

Nii mõnigi koht auditis vajab tähelepanu ja tekitab küsimuse, kuidas on lastud sellisel olukorral üldse tekkida. Toetuse määramine juba kustutushoiatuse saanud mittetulundusühingule on märk sellest, et raha jagamisse suhtutakse teatud üleolevuse või hooletusega. Samuti tekitab küsimärke see, et 2018. aasta tegevustoetuste määramisest on üksnes lühikokkuvõte, protokollid puuduvad. Protsessi kulgu ja läbipaistvust pole seega tagantjärele võimalik kuidagi hinnata. Sellistes küsimustes peaks valitsema täielik kindlus, see pole koht oletusteks ega õlakehitusteks.