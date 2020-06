Jaanilaupäeval võib sedapuhku rahuga lõket teha ja grillida, sest pole karta, et vihm tüli teeks. FOTO: Aivar Aotäht

Nii meie oma ilmateenistus kui mitu välismaist ilmaportaali on ühel meel, et jaanipühad mööduvad Eestis soojalt ja täiesti ilma vihmata.

Täna, esmaspäeva pärastlõunal ilmateenistuse kodulehel avaldatud prognoos ütleb, et ööl vastu jaanilaupäeva ehk 23. juunit eemaldub valitsev kõrgrõhuala Venemaale, päeval aga laieneb Põhjamere äärest juba uue kõrgrõhuala serv üle Läänemere.

Üldiselt kõrgena püsiva õhurõhu foonil on pilvi Eesti kohal vähe ja ilm sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on päeval 23 kuni 26 kraadi, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Jaanipäevaks ehk 24. juuniks tugevneb Põhjamere ääres püsiv kõrgrõhuala, selle servas tekib Läänemere piirkonnas uus kese ning selle vahetus läheduses on meie ilm enamasti selge ja kuiv. Tuul on öösel nõrk ja puhub põhjakaarest, päeval pöördub läänekaarde ja veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 9 kuni 14 kraadi, päeval 23 kuni 28 kraadi.

Venelaste ilmaportaal Gismeteo pakub Viljandi kanti 23. juuni päevaks kuni 24 ja 24. juuniks kuni 26 kraadi. Päike sirab pilvitus taevas. Ööl vastu 24. juunit on temperatuur 12 kuni 15 kraadi.

Norrakate ilmaportaal Yr pakub Viljandi piirkonda homseks kuni 24 ja ülehomseks kuni 27 kraadi. Öösiti on norrakate arvates siin sooja 16 kuni 17 kraadi ning varahommikuks see langeb mõne pügala. Taevas pole ei päeval ega öösel ühtki pilve näha.

Ameerika ilmamudelil põhinev veebileht WeatherOnline ennustab, et 23. juunil on Viljandi kandis sooja kuni 26 kraadi ja järgmisel päeval kaks pügalat enam. Ööseks pakutakse sooja 13 kraadi. Selle veebilehe andmeil on jaanilaupäeval siiski üksikuid pilvi näha, jaanipäeval aga ei ühtki.