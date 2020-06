Lumepark otsib prügistajat

«Meie hallatavale maale on toodud ehituspraht või lõkkematerjal ja otse mäe otsa statsionaarse uue lumekahuri kõrvale! Kui see nüüd põlema pannakse, siis ilmselt hävib ka 15 650 eurot maksev energiasäästlik torukahur,» rääkis Kaas nördinult ja lisas, et kuna talle pole keegi jaanitule mõttest teada andnud, siis tuleb tal politsei poole pöörduda.