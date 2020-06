Paala järve ujuma läinud mees kadus

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tiit Piiskoppel rääkis, et pealtnägijate sõnul läks alkoholi tarvitanud meesterahvas järve ujuma ning vajus vette umbes 20-meetri kaugusel kaldast. Tegemist on Piiskoppeli sõnul sügava kohaga järves. Tema sõnul tulid kohale pinnaltpäästjad, kes alustasid öösel järvel otsimisega, kuid paraku inimest leida ei õnnestunud. "Aktiviseeriti tuukritööd aga otsingud jätkuvad hommikul," lisas ta.

Tiit Piiskoppel ütles, et Päästeamet paneb inimestele südamele, et joobeseisundis ujuma minek on ülimalt riskantne ning seda teha ei tohiks, kuid kahjuks tuleb kuumade ilmade saabudes taaskord sarnast tendentsi näha. "Vee ääres võib ju olla aga mitte joobes peaga vette minna ning kui on seltskonnad, siis kellelgi võiks niigi palju kainet mõistust olla, et isegi kui keegi tahab, siis ei lase vette. Seekordne sündmus annab paraku sellele jälle veenva põhja," lisas Piiskoppel.