Marek Tiitsi raport. Meeskondlikult küpse esitusega toodi Kadriorust kolm punkti

Naerdes lisas ta, et ründeliin kaitsjatega päris võrdväärselt ei esinenud. "Palju oli meil võimalusi ja poolvõimalusi, pidanuksime rohkem ära lööma. Ka ise lasin võimalusi luhta. Kogenud Londakuga vastamisi minnes oleksin pidanud teda jälgima, mina aga nägin, et Kaimar lõikab teisest servast trahvikasti. Londak luges mu mõtteid ja võttis söödu vahelt, üle tema tõstmine ei tulnud mul mõttessegi, sest olin keskendunud Kaimari liikumisele."

"Meeskonnas on hea vibratsioon. Tahan, olen kogu aeg tahtnud, et meie kutid usuksid endasse, nagu praegu usutakse. Et usutaks, et oleme võimelised kõigi vastu mängima ja häid esitusi tegema olenemata vastasest. Praegu on kõik väga hästi," kõneles Marin.