Linnavalitsus ei luba haljasaladele parkida

Vene tänav 25 ühistu juhatuse liige Liia Prants rääkis, et linnavalitsusele esitati palve, sest ühistul on parkimiskohtadest puudus. Tema sõnul paluti luba parkida linna maal nelja autot. «Eks need autod, mis ei mahtunud meie parklasse ära, ongi seal tee ääres olnud. Tahtsime asja lihtsalt seaduslikuks teha,» ütles Prants ja kinnitas, et plaani parklat ehitada ei olnud. Prants rääkis, et järgmisel aastal kavatsetakse teha parkimiskohad teisele poole maja, kus on ühistu maa. «Aga sellel aastal pole meil selleks raha ja on teised plaanid,» ütles ta.