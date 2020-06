Tulevik langes liigatabelis koha võrra

Pühapäeval alistas Paide meeskond 2:1 liigas viimasel kohal oleva Narva Transi ja kerkis 12 punktiga Tulevikust mööda. Tulevikul on kirjas üheksa punkti ja see annab viienda koha. Talle hingab kuklasse Tartu Tammeka, kel on kaheksa punkti. Tabel on väga tihe, sest võrdselt seitse punkti on Kuressaarel ja Tallinna Kalevil.