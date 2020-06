Kuidas võhik Heimtali loomestuudios kümne minutiga savitükist midagi kannulaadset voolis

«Toeta käed reitele, vaata otse alla savi peale, tee käed märjaks ja vajuta pedaali,» jagas keraamik ja loomestuudio pidaja Külli Allikvee juhtnööre. Vajutasin. Ja savi hakkas käte vahel pöörlema. «Nagu filmis,» jõudsin mõelda, sest ainus koht, kust ma olin savist kasulike asjade tegemist näinud, oli film.

«Suru nüüd nii, et savi hakkaks sul käte all porgandi kuju võtma,» õpetas Allikvee. Ja kui esimest korda käed savi ümbert ära võtsin, sain esimesed kiidusõnad: «Väga hea!» Olin saavutanud esimese eesmärgi.

Kõigepealt tuli kätega surudes savitükile porgandi kuju anda. FOTO: Elmo Riig

Heimtali loomestuudio tegutseb kunagises lasteaiamajas 2018. aasta detsembrist. Avatud on see iga päev ning Külli Allikvee on oma sõnul valmis ka keset ööd kliendi vastu võtma ja mõne tassi, kruusi, ehte või taldriku maha müüma, kui seda peaks hädasti tarvis olema.

Sel pühapäeval võõrustas ta sünnipäevaseltskonda, kes oli tulnud sinna savivoolimist õppima. Kuid veel enne, kui sünnipäevalised ketrade taha said, tegi ta kiirkursuse juhuslikult keraamikakoja ette sattunud ajakirjanikule.

Heimtali loomestuudio FOTO: Elmo Riig

«Mul on Eesti ainuke koht, kus on korraga olemas 20 ketra, nii et ma saan tervele klassile või suuremale seltskonnale savist esemete tegemist õpetada,» rääkis Allikvee. Euroopa toetusraha eest sisustatud loomestuudios käivadki õppimas nii koolide kui muud seltskonnad. Teadaolevalt pole isegi teistes Baltimaades sellist kohta, kus 20 inimest saaksid koos ketradel savi voolida.

Lisaks on loomestuudios kolm suurt potiketra, millega on võimalik teha mahukamaid töid ja mida kasutab Allikvee oma teoste loomiseks. Samuti õpivad nende ketrade peal Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis keraamikat õppivad noored.

Esimese koolituse saavad kõik aga ikkagi väikeste ketrade taga ning harilikult kulub ühe enam-vähem korraliku kruusi või kausi valmimiseks tund aega. Sakalale korraldatud kiirkursus näitas, et hea õpetaja teeb lihtsa eseme loomise selgeks ka kümne minutiga.

Mõnel korral pidi Külli Allikvee ka ise käed savi külge panema, et päästa veel, mis päästa annab. FOTO: Elmo Riig

Kui ajakirjanikule antud savitükk oli porgandi kuju võtnud, tuli see taas mättaks suruda. Kui seegi valmis, pidi hakkama näppudega selle keskele süvendit urgitsema ning Allikvee ettenäitamisel – ja tegelikult algul ka tema näppude all – hakkas vormuma midagi, mida võiks nimetada kausiks.

«Proovi nüüd ise!» lausus Allikvee, kui süvend oli savitüki keskel olemas ja tuli asuda kausile seinu ehitama. Järgmisel hetkel olid seintest ribad, sest oskamatu käsitseja oli otsustanud savi keerlemise ajal tekkivatest seintest kinni haarata.

«Ei, nii ei saa,» nentis Allikvee, võttis purunenud osa kedralt ja heitis töölauale. Raisku selline kraam siiski ei lähe, sest see pannakse uuesti pressi alla ja surutakse taas silindriks, et see võiks järgmise õppija kätte rännata.