Tudengid joonistavad Kolga-Jaanile uue bussiootekoja

Kolga-Jaani bussiootekoja uuendamist on asulas oodatud juba pikka aega. See on ehitatud seest tühjadest tellistest, mis lagunevad, ning selle üks osa on kuivkäimla, mis haiseb ja peletab inimesi eemale. Alar Karu avaldas usku, et sel aastal valmib projekt ja järgmisse aastasse saab kavandada ehitamise.