Põhjused, miks soovis Põhja-Sakala vallavalitsus kuus aastat Suure-Jaani kooli juhtinud Epp Välba lahkumist, on jäetud saladuseks. See loob suurepärase pinnase kuulujuttudele ning üks neist on pöörasem kui teine. Ajalugu on siiski näidanud, et selguse saamist säärastel puhkudel kaua ootama ei pea, sest üks pool peab oma maine kaitsmiseks ikkagi tõega lagedale tulema.