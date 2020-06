Viljandi linnajuhid saatsid koolilõpetajatele videotervitused

Linnapea Madis Timpson õnnitles noori ühe olulise eluetapi lõppemise puhul ning soovitas neil hoida pilk alati selge ja meeled avatud. "Maailm meie ümber muutub pidevalt ja väga tark oleks ajaga kaasas käia. Pidage silmas seda, et kõige suurem tarkus ja kõige suurem rikkus on see, mida te suudate oma kahe kõrva vahel enesega kaasas kanda. Seda rikkust ei võta ära ükski riigikord ega majanduskriis," ütles linnapea.