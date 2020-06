Kolga-Jaani turupäev paisub oodatust vägevamaks

"Turg on ootamatult suureks paisumas, algul mõtlesin kümnest müüjast, aga praegu on neid juba 13. Tekib väike hirm, kuidas neid mahutada," kõneles Annika Jones reede ennelõunal.

Turupäeval saab osta Nõmme talu köögivilju, Võrtsjärve kalatooteid, Eeriksaare talu, kohal on ka turbamüüja ja mee pakkuja ning Veski talu on väljas kitsejuustuga. Platsis on ka lillemüüjad, näiteks roosidega kaupleja Põltsamaa lähedalt. Avatud on kohvik ning tulemas on ka käsitööjäätisemüüja.