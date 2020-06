Üle poole ettevõtetest prognoosib teises kvartalis käibe kahanemist

Eesti ettevõtete hinnangul mõjutab COVID-19 Eesti majandust lähikuudel väga oluliselt. Viiruse mõju konkreetselt oma ettevõtte tegevusele peavad suureks või väga suureks üle poole (69 protsenti) küsitluses osalenud ettevõtjatest. "Kõige suuremat mõju tajuvad praeguseks majutuse ja toitlustuse, ka veonduse ja laonduse valdkondades tegutsevad ettevõtted, mõnevõrra vähem ehituse ning põllumajandusega seotud ettevõtted," ütles Kantar Emori konsultant Karin Preegel.

Uuring näitab, et COVID-19 tõttu jahenenud majanduses on ettevõtjatel raskusi nii sisse tulnud arvete tasumisel kui klientidelt raha kättesaamisel. "Tegevusalade omavahelist seotust märgib see, et raskused arvete tasumisel puudutavad eriti majutust ja toitlustust, klientidelt raha kättesaamine aga kaubanduses tegutsevaid ettevõtteid. Toidutööstuse ettevõtted märkisid küsitluse kommentaarides, et nende käive on vähenenud müügi langusest toitlustusettevõtetele," märkis Preegel.

"Peamise murekohana on ettevõtjad välja toonud ka vähenenud nõudlust toodangu või teenuste järele, mida on tänaseks kogenud 71 protsenti ettevõtetest. Nii prognoosib ka 76 protsenti ettevõtetest oma käibe kahanemist teises kvartalis," lisas Preegel.

Ühtlasi selgub uuringust, et riiklikke toetusmeetmeid vajavad üle poole (59 protsenti) Eestis tegutsevatest ettevõtetest. "Uuringu tulemustest näeme, et riigi abi vajavad kõige enam majutusvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad. Riiklikest meetmetest on ettevõtjad kõige enam kasutanud töötukassa töötasu hüvitise meedet, mida on kasutanud või plaanib kasutada umbes 45 protsenti ettevõtetest. Lisaks viitavad ettevõtjad vajadusele tagada toetusmeetmeid pikema aja jooksul, millega oleme tuleviku kriisiabi väljatöötamisel ka arvestanud," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

"Väga oluline on ka see, et peamiste mõjutajate seas on ettevõtjatele teadmatus oma tegevuste planeerimisel, sest ettevõtjad vajavad otsuste tegemisel kindlust, mida meil praeguses olukorras paraku ei ole. Seetõttu on ka riigi selge signaal ettevõtjatele kindlasti väga oluline," lisas Lubi.