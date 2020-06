Tallinna ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi teadlased korraldasid 20. aprillist 11. maini eesti ja vene keeles kirjaliku küsitluse, et selgitada välja Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu erinevaid tahke koroonakriisi tingimustes, edastas ülikool. Uuringus osales 1252 täiskasvanut.

Vastustest selgus, et normist rohkem depressioonile viitavaid sümptomeid esines 30 protsendil vastanutest ja ärevusele viitavaid sümptomeid 27 protsendil, kurnatust esines 46 protsendil ja uneprobleeme 33 protsendil vastanutest. Tervist ohustavat alkoholitarvitamist esines 31 protsendil.

Loodus- ja terviseteaduste instituudi isiksusepsühholoogia lektor Aleksander Pulver tõi välja, et peaaegu 100 uuringus osalejal vanuses 18–24 eluaastat oli normist rohkem depressioonile viitavaid sümptomeid võrreldes muudesse vanuserühmadesse kuulujatega. Neid sümptomeid esines 18–24-aastastest vastanutest 54 protsendil, ärevust 49 protsendil ja kurnatust 67 protsendil.

«Suurenenud depressiivsust noorte täiskasvanute puhul võib seletada sellega, et igapäevane rutiin ja elurütm löödi eriolukorra ajal segamini ning isegi pärast eriolukorra lõppu ja piirangute leevenemist on tulevik ennustamatu,» sõnas Pulver.

Nagu Pulver täpsustas, tähendab normist rohkem seda, et inimesel esines küsimustikule vastamise hetkest eelneva kuu jooksul samas suurusjärgus sümptomeid nagu enamikul depressiooni või ärevushäire all kannatavatel inimestel. «Mida sagedamini aga tegeldi spordiga või viibiti looduskeskkonnas, seda vähem esines depressioonile, ärevusele ja kurnatusele viitavaid sümptomeid,» lausus ta.

Praegu on teadlastel käsil uuringu teine andmekogumine, mis käsitleb vaimset tervist eriolukorra järel. Selleks et aidata teadlastel hetkeolukorda paremini uurida, kutsuvad nad kõiki üles küsitluses osalema. Uuringu teise andmekogumise laine küsitlus on kõigile avatud 22. juunini.