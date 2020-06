Põhja-Sakala vallavanem ja Pilistvere koguduse pastor Hermann Kalmus (pildil) sõnas, et koroonakriis on nende pastoraadile, kus on 45 majutuskohta, majanduslikult valusalt mõjunud. Juba 15 aastat on Soome sõpruskogudused seal kristlikke laagreid pidanud. Paraku jäävad need tänavu ära, sest Soome luteri kirik on otsustanud, et sel aastal koroonaviiruse tõttu lapsi välismaale laagritesse ei lähetata.