Kui päästjad sündmuskohale jõudsid tuli mahajäetud kivist maja kõrvalhoone katusest suitsu. Päästjad selgitasid välja, et hoones põles diivan. Päästjad sisenesid akna kaudu ning tõmbasid põleva diivani hoonest välja, et see ära kustutada.