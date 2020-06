Juhtkiri. Erilisest tavapäraseks

Laupäeva pärastlõunast pühapäeva varahommikuni tabati Viljandimaal kuus sõidukijuhti, kes olid ilmselt narkojoobes. See on muljet avaldav hulk, eriti kui arvesse võtta, et politsei reid ei hõlmanud tervet maakonda, vaid eelkõige Viljandi ja Mustla kanti.