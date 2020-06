Viljandimaa koroonastatistikasse lisandus üks positiivne

Tänase seisuga on tervenenud 1681 inimest. Neist 1300 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (77,3 protsenti), 381 inimese puhul (22,7 protsenti) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, see tähendab, et ootab tervenemise kinnitamist, seisab saadetud pressiteates.