Läheb palavaks

Ööl vastu pühapäeva Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Ida-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib sadada vähest vihma. Sisemaal puhub lõunakaaretuul 2–8 meetrit sekundis, hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 8–13 kraadi.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti on äikest. Puhub lõunakaaretuul 2–9 meetrit sekundis, õhtupoolikul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 17–22 kraadi.