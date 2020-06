Kindel on see, et kõik siin elus jõuab meieni õigel ajal, ning kui vahel ongi tunne, et asjad on valesti või pole päris nii, nagu peaks, on tegelikkuses kõik õige. Kavatsusi võib meil olla palju, kuid juba aastaid tagasi välismaal elades sain aru, et elu on see, mis juhib, kui sina oma plaane teed.