Suure-Jaanis on kenasti korras ujumisrand, mis tänavu on avalike randade nimekirjas. FOTO: Egon Valdaru

Suure-Jaani paisjärve juures on mitu aastat olnud supluskoht riietuskabiinide ja muu vajalikuga ning 1. juulist muutub see avalikuks rannaks, seni olid need maakonnas vaid Viljandi ja Paala järve juures.