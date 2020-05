Riik ootab juuni lõpuni eraladustamistoetuse taotluseid

«Tulenevalt turuolukorrast ja liikmesriikide ettepanekutest on Euroopa Komisjon ühe osana põllumajandussektorile suunatud kriisipaketist avanud eraladustamistoetuse taotlemise. Meetme avamine annab turule selge signaali tasakaalu saavutamiseks. Piimasektoris ongi eraladustamistoetuse avamine piimatoodete hinnalanguse peatumisele kaasa aidanud,» ütles maaeluminister Arvo Aller.

Eraladustamistoetus on mõeldud piima ja piimatoodete (lõssipulber, või ja juust) ning lihatoodete (veiseliha, lamba- ja kitseliha) turu stabiliseerimiseks. Meetme eesmärk on lühiajaliselt, maksimaalselt kuni 6 kuuks, vähendada toodete pakkumist turul ja tasakaalustada turgu pikemas ajaperioodis. Toetusega hüvitatakse osaliselt ladustamiskulud.

Lõssipulbri eraladustamistoetust saab taotleda 60 päeva jooksul enne taotluse esitamist valminud lõssipulbrile, mis sisaldab kuni 1,5% rasva ja kuni 5% vett ning mille rasvata kuivaine proteiinisisaldus on vähemalt 34%. Miinimumkogus taotluse kohta on 10 tonni. Toetuse määr on 5,11 €/t ladustamislepingu kohta pluss 0,13 €/t iga ladustamise päeva kohta.

Või eraladustamistoetust saab taotleda 60 päeva jooksul enne taotluse esitamist valminud võile, mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80% massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige enam 2% massist ja veesisaldus kõige enam 16% massist. Miinimumkogus taotluse kohta on 10 tonni. Toetuse määr on 9,83 €/t ladustamislepingu kohta pluss 0,43 €/t iga ladustamise päeva kohta.

Juustude eraladustamistoetust saab taotleda kõikidele KN-koodi 0406 alla kuuluvatele ladustamiseks sobivatele juustudele. Ladustamiseks sobivad juustud, mille kvaliteet pärast valmimist säilib ladustamisel kogu ladustamisperioodi jooksul muutumatuna. Toetatava juustu maksimaalne kogus ELi peale kokku on 100 000 tonni, mis on jagatud proportsionaalselt juustude tootmismahuga liikmesriikide vahel. Eestile määratud maksimaalne kogus on 434 tonni. Miinimumkogus taotluse kohta on 0,5 tonni. Toetuse määr on 15,57 €/t ladustamislepingu kohta pluss 0,4 €/t iga ladustamise päeva kohta.

Lõssipulbri, või ja juustude eraladustamistoetuse taotluse esitamise viimane kuupäev on 30. juuni 2020 või varem, kui Euroopa Komisjon sellise ettepaneku esitab.

Veiseliha eraladustamistoetust saab taotleda vähemalt 8 kuu vanuste veiste värskele ja jahutatud S, E, U, P, O lihakusklassiga poolrümpade tagaveerandi kohta. Miinimumkogus taotluse kohta on 10 tonni ja tagatise määr 100 €/t. Toetuse summa on olenevalt ladustamise perioodist 1008–1058 €/t.

Lamba- ja kitseliha eraladustamistoetust saab taotleda alla 12 kuu vanuse lamba ja kitse värske ja jahutatud rümba ja poolrümba kohta. Miinimumkogus taotluse kohta on 5 tonni ja tagatise määr 100 €/t. Toetuse määr on olenevalt ladustamise perioodist 866–915 €/t.

Veiseliha ning lamba- ja kitseliha eraladustamistoetuse taotluse esitamise viimase kuupäeva kehtestamise ettepaneku teeb Euroopa Komisjon. Täpsemat informatsiooni leiab PRIA kodulehelt.